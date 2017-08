Miliki Mesut Ozil, Wenger Enggan Datangkan Riyad Mahrez

LONDON – Pelatih Arsenal Arsene Wenger mencoba mendinginkan rumor jelang timnya menjamu Leicester City di laga perdana Liga Inggris 2017-2018, Sabtu 12 Agustus 2017 dini hari WIB. The Professor –julukan Wenger– mengatakan tak pernah mendekati winger Leicester City, Riyad Mahrez.

“Kami tidak pernah benar-benar mendekati Mahrez. Saya menilai Mahrez sebagai pemain yang memiliki tipe permainan seperti Alex Iwobi, Jack Wilshere dan Mesut Ozil. Kami memiliki banyak pemain yang setipe dengan Mahrez,” kata Wenger mengutip dari Four Four Two, Jumat (12/8/2017).

Pada bursa transfer kali ini, nama Mahrez memang ramai diperbincangkan. Winger berpaspor Aljazair itu terang-terangan minta dijual manajemen The Foxes –julukan Leicester. Leicester sebenarnya rela melepas Mahrez, asalkan ada klub yang mau menebus seharga 50 juta pounds atau sekira Rp867 miliar.

Namun masalahnya, tak ada klub yang berani membayar Mahrez setinggi itu. AS Roma yang meminati mantan pemain Le Havre itu hanya mau membayar 35 juta euro atau sekira Rp550 miliar.

Akan tetapi jika pun Roma berani membayar Mahrez di angka Rp867 miliar, bukan berarti pemain yang bersangkutan menerima tawaran tersebut. Hal itu karena Mahrez hanya ingin pindah ke klub penghuni enam besar klasemen Liga Inggris 2016-2017.

Meski begitu, bursa transfer masih dibuka hingga 31 Agustus 2017. Bahkan bukan tak mungkin, Wenger yang saat ini enggan mendatangkan Mahrez malah berubah pikiran dan akhirnya mendaratkan pemain terbaik Liga Inggris 2015-2016 itu.