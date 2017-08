Chelsea Sudah Datangkan 4 Pemain, Wenger: Mereka Belum Akan Berhenti Berbelanja

LONDON – Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, meyakini Chelsea belum akan berhenti berbelanja meski telah mendatangkan empat pemain pada bursa transfer kali ini. The Professor –julukan Wenger– menilai, Chelsea masih akan melakukan pembenahan sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Agustus 2017.

“Chelsea telah mendatangkan Alvaro Morata dan hingga kini belum melepas Diego Costa. Saya yakin mereka akan membeli pemain tambahan. Di pertengahan bursa transfer seperti ini sulit untuk memprediksi,” kata Wenger mengutip dari Four Four Two, Jumat (11/8/2017).

BACA JUGA: Juara Community Shield 6 Musim Terakhir Gagal Juara Liga Inggris, Kembali Berlanjut Musim Ini?

Empat pemain yang didatangkan Chelsea pada musim panas kali ini berasal dari empat posisi berbeda. Mereka ialah Willy Caballero (kiper), Antonio Rudiger (bek), Tiemoue Bakayoko (gelandang) dan Alvaro Morata (penyerang). Untuk menggaet nama-nama di atas, manajemen Chelsea mengeluarkan 126 juta pounds atau sekira Rp2,1 triliun.

Namun seperti apa yang dikatakan Wenger, Chelsea belum akan berhenti berbelanja. Selain mendapat hasil minor di tur pramusim 2017, masih ada beberapa posisi yang harus diperbaiki Chelsea, salah satunya di pos wing back kanan.

BACA JUGA: Jadi Striker Komplet, Lampard Ragu Morata Bisa Gantikan Costa

Saat ini Chelsea bisa dibilang hanya bisa mengandalkan Victor Moses di wing back kanan. Ketika Moses mengalami cedera atau terkena akumulasi kartu, tak ada pemain lain yang cukup kompetitif mengisi posisi tersebut.

Karena itu, saat ini London Biru berupaya mendatangkan winger Inter Milan Antonio Candreva. Pelatih Chelsea Antonio Conte pun sudah cukup kenal dengan Candreva. Hal itu karena keduanya sempat bekerja sama di Tim Nasional (Timnas) Italia dalam kurun 2014-2016.