Manchester City Jorjoran, Arsene Wenger Puji Aktivitas Transfer sang Rival

LONDON – Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji aktivitas transfer yang dilakukan sang rival yakni Manchester City. Wenger menilai The Citizens –julukan Man City– telah melakukan pergerakan yang membuat mereka otomatis semakin kuat di musim baru.

“Ya, Man City telah melakukan hal luar biasa di bursa transfer kali ini. Mereka melakukan hal spektakuler di pasar transfer,” kata Wenger mengutip dari Four Four Two, Jumat (11/8/2017).

Pada bursa transfer kali ini Man City mendatangkan enam pemain sekaligus. Untuk menggaet keenam pemain itu, Manchester Biru mengeluarkan 217 juta pound atau sekira Rp3,7 triliun.

Dari enam pemain itu, lini belakang menjadi fokus pembenahan Man City. Mereka ialah Ederson Moraes (kiper), Kyle Walker, Danilo Luiz dan Benjamin Mendy (fullback). Sementara dua pemain lainnya (Douglas Luiz dan Bernardo Silva) beroperasi di lini sentral.

Bisa dibilang pertahanan menjadi salah satu titik lemah Man City musim lalu. Fullback Man City musim lalu, baik kanan dan kiri tak memiliki cukup kecepatan. Alhasil, Bacary Sagna dan Pablo Zabaleta (fullback kanan) serta Aleksandar Kolarov dan Gael Clichy (fullback kiri) dilepas pada bursa transfer kali ini.

Melihat pergerakan transfer yang dilakukan plus hasil-hasil di masa pramusim, Man City dijagokan menjuarai Liga Inggris 2017-2018. Jika hal itu terjadi, Man City akan mengulangi sukses yang terakhir kali mereka raih pada 2013-2014.