TERUNGKAP! Ternyata Jose Mourinho Memiliki Kepribadian "Ganda"

FLORIDA – Mantan penyerang Chelsea, Hernan Crespo, mengungkapkan sosok manajer Manchester United, Jose Mourinho ternyata memiliki dua kepribadian. Pria 42 tahun itu menjelaskan kalau The Special One –julukan Mourinho– tidak seperti yang terlihat di depan kamera sangat berbeda jika berada di ruang ganti pemain.

Baca Juga: Mourinho Punya Rekor Bagus, Crespo Yakin Man United Juara Liga Inggris 2017-2018

Crespo mengatakan kalau Mourinho adalah orang yang sangat bersahabat di ruang ganti. Oleh karena itu, pria berpaspor Argentina tersebut lebih menyukai sosok The Special One yang ada di ruang ganti pemain.

“Ada dua orang berbeda dalam diri Mourinho. Pertama adalah saat berada di depan kamera dan satu lagi di ruang ganti. Saya lebih memilih yang ada di ruang ganti, ia lebih bersahabat,” ujar Crespo, seperti dikutip dari Goal, Jumat (11/8/2017).

Baca Juga: Layangkan Pujian, Bale Yakin Mourinho Sosok Tepat untuk Mengembalikan Kebesaran Man United

Selain itu, Crespo juga menganggap kalau Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Oleh karena itu, ia tidak ragu mengatakan kalau The Special One akan membuat sejarah baru bersama The Red Devils –julukan Man United.

“Jose adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. ia sudah membuat sejarah di mana saja, dengan Porto, Inter, dan sekarang ia bisa membuat sejarah bersama Manchester United,” terangnya.

“Sangat sulit untuk dijelaskan, tapi saat Anda bermain dengan Mourinho, Anda merasa seperti striker terbaik di dunia. Saya sangat menyukai metode kepelatihannya, motivasinya, serta passion-nya,” tuntasnya.