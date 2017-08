Kocak! Manchester United Tidak Jadi Boyong Isco karena Kepalanya Terlalu Besar

MANCHESTER – Manchester United saat ini tengah meratapi keputusan fatal yang dilakukan mereka pada bursa transfer musim panas 2013. Saat itu, The Red Devils –julukan Madrid– memutuskan untuk mundur dari perebutan tanda tangan gelandang Real Madrid, Isco Alarcon.

Bahkan parahnya, menurut berita yang dimuat Marca, Kamis (10/8/2017), Man United enggan mendatangkan Isco hanya karena masalah fisik. The Red Devils menilai kalau kepala pemain berkebangsaan Spanyol itu tidak sesuai dengan ukuran badannya.

Alhasil, Isco pun akhirnya memutuskan untuk berlabuh dari Malaga ke Real Madrid dengan nilai transfer Rp470 miliar. Ternyata, sang pemain saat ini sukses menjawab kepercayaan yang diberikan manajemen Madrid kepada dirinya.

Ya, sejak pertengahan musim lalu, Isco menjelma jadi salah satu sosok penting Madrid. Pemain 25 tahun itu sukses mengantarkan Los Merengues –julukan Madrid– mengawinkan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions.

Terbaru, Isco kembali menjadi sosok penting bagi Madrid saat meraih trofi Piala Super Eropa 2017. Satu golnya sukses mengantarkan tim asuhan Zinedine Zidane mengalahkan Man United dengan skor 2-1 pada pertandingan yang berlangsung di Philip II Arena, Skopje, Makedonia, Rabu 9 Agustus 2017 dini hari WIB.

Tidak hanya mencetak gol, Isco juga terpilih sebagai man of the match di akhir laga. Oleh karena itu, jika melihat perkembangannya, maka Man United akan sangat menyesal tidak jadi memboyong Isco ke Old Trafford.