Layangkan Pujian, Bale Yakin Mourinho Sosok Tepat untuk Mengembalikan Kebesaran Man United

MADRID – Bintang Real Madrid, Gareth Bale, memberikan pujian kepada pelatih Manchester United, Jose Mourinho. Pemain Timnas Wales itu mengatakan kalau The Special One –julukan Mourinho– merupakan manajer yang sangat luar biasa.

“Ia adalah manajer yang luar biasa, ia sudah melakukan semuanya di sepakbola, ia tahu apa yang harus dilakukan dan saya yakin ia akan membangun tim untuk mencapai tujuannya,” ujar Bale, seperti dikutip dari Soccerway, Kamis (10/8/2017).

Tidak hanya itu, Bale pun merasa kalau Man United melakukan langkah yang tepat dengan mendatangkan Mourinho. Mantan penggawa Tottenham Hotspur itu yakin, The Special One merupakan sosok yang tepat untuk mengembalikan kebesaran The Reds Devils –julukan Man United.

“Tentu saja saya pikir dengan mendatangkan Mourinho, itu adalah salah satu cara untuk memajukan klub, dengan meraih beberapa trofi musim lalu, dan saya pikir mereka (Man United) akan kembali ke tempat di mana seharusnya mereka berada,” terang pemain 28 tahun tersebut.

Man United memang seolah kehilangan tajinya setelah ditinggal Sir Alex Ferguson pada akhir musim 2012-2013. David Moyes serta Louis van Gaal yang menerima tongkat estafet kepelatihan nyatanya belum menunjukkan performa yang mengagumkan.

Oleh karena itu, musim lalu, manajemen Man United menunjuk Mourinho untuk menukangi David de Gea dan kawan-kawan. Di musim perdananya, mantan juru taktik itu berhasil mempersembahkan trofi Liga Eropa dan memastikan The Reds Devils kembali ke Liga Champions musim ini.