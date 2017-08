Duh, Para Penggemar PSG Bikin Kaus Bertulis 'Se Queda' untuk Sindir Gerard Pique

PARA pencinta sepakbola di seluruh dunia masih tak bisa melupakan kabar terbaru terkait hengkangnya Neymar da Silva dari Barcelona. Meski kabar tersebut sudah santer terdengar sejak beberapa pekan lalu, banyak fans yang masih belum menerima kepindahan Neymar ke Prancis.

Ya, sosok penyerang sekaligus winger asal Brasil itu secara resmi telah menjadi bagian dari tim raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain (PSG). Neymar dilepas setelah PSG bersikeras memenuhi klausul pelepasan sebesar 222 juta euro atau sekira Rp3,5 triliun.

Sejatinya, tak hanya PSG yang ngebet memboyong sang bintang ke Parc des Princes. Pemain berusia 25 tahun itu sendiri disebut sudah ingin lepas dari Barcelona, klub yang telah membesarkan namanya itu. Tak ayal, konflik antara sesama suporter pun tak terelakkan.

Selain iseng mengganti wallpaper di salah satu toko produsen elektronik ternama di sudut Barcelona, kali ini ada lagi tingkah penggemar Les Parisiens –begitu PSG dijuluki- yang cukup membuat penggemar Blaugrana mendidih.

Dikutip dari ESPN FC, Rabu (9/8/2017), fans PSG membuat seragam bertuliskan ‘Se Queda’ yang artinya ‘bertahan’ lengkap dengan nomor punggung 10, seragam yang akan dipakai Neymar di PSG. Hal itu dilakukan untuk menyindir Gerard Pique, yang sempat mengunggah foto bersama Neymar dengan caption ‘Se Queda’.

Setelah 11 hari aktivitas Pique di Twitter itu, Neymar malah resmi berpindah ke Les Parisiens. Fans PSG pun ramai-ramai membuat sindiran keras melalui seragam modifikasi itu. Menyindir dengan keluarkan modal yang cukup banyak, ada-ada saja ya tingkah fans PSG ini!

I really hope PSG sell even more "Se Queda" shirts than Neymar shirts. pic.twitter.com/Cx0yAb1vXF