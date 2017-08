SADIS! Belum Genap 2 Tahun Besut Real Madrid, Zidane Sudah Persembahkan 6 Trofi!

SKOPJE - Kemampuan Zinedine Zidane sebagai pemain memang tak perlu diragukan lagi. Setelah pensiun, ia mendapatkan predikat legenda. Dan kini sebagai pelatih, Zizou -sapaan akrab Zidane- juga sudah layak mendapat predikat pelatih top papan atas!

Bagaimana tidak, belum genap dua tahun atau tepatnya baru 19 bulan membesut Real Madrid, Zizou sudah mempersembahkan enam trofi bagi El Real dari delapan yang available. Yang paling anyar, Zizou membawa Sergio Ramos dan kawan-kawan menjuarai Piala Super Eropa 2017.

Madrid sebagai juara Liga Champions musim lalu, sukses menekuk Manchester United yang merupakan kampiun Liga Eropa 2016-2017 dengan skor 2-1. Gol-gol dari Casemiro dan Isco Alarcon hanya bisa dibalas satu gol Romelu Lukaku. Laga sarat prestise ini dihelat di Philip II Arena, Skopje, Macedonia, Rabu (9/8/2017) dini hari WIB.

Hal ini pun membuat Zidane berhasil memberikan trofi keenam dalam durasi 19 bulan membesut Madrid.Β Dalam durasi tersebut, otomatis hanya ada dua kompetisi yang gagal dimenangkan pria Prancis berusia 45 tahun itu, yaitu La Liga Spanyol 2015-2016 dan Copa del Rey 2016-2017.

Khusus untuk La Liga Spanyol 2015/2016, harus diingat bahwa Zizou sukses membawa Madrid menempel ketat Barcelona sampai pekan terakhir di papan klasemen. Padahal ia baru mulai memimpin tim di pertengahan musim, menggantikan Rafael Benitez yang dipecat karena serangkaian hasil buruk.

Sukses besar di musim lalu di mana Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions, dan di awal musim ini di mana mereka sukses menggondol trofi Piala Super Eropa, Zidane pun berpeluang untuk terus menambah koleksi trofinya bersama Los Blancos lagi dalam waktu dekat.

Ya, Zidane bisa memberikan trofi ketujuh untuk Madrid lewat ajang Piala Super Spanyol. Di ajang ini, Zidane bakal memimpin Los Merengues menghadapi rival abadi mereka di Spanyol, Barcelona dalam laga dua leg.

Cristiano Ronaldo dan kolega akan lebih dulu bertandang ke Camp Nou pada 13 Agustus 2017, sebelum ganti bertindak sebagai tuan rumah tiga hari kemudian.

