Pernah Dilatih Mourinho di Madrid, Ramos: Dia Tidak Mengubah Apapun terhadap Saya

MADRID – Jose Mourinho menjadi sosok pelatih fenomenal di beberapa klub. Saat ini, ia sedang menangani Manchester United sejak musim perdananya 2016-2017.

Bek sekaligus kapten Real Madrid, Sergio Ramos, mengatakan kepelatihan Mourinho tidak mengubah apapun yang ada pada dirinya. Ia menyebut pelatih berpaspor Portugal itu sama seperti pelatih lainnya yang pernah tergabung dalam satu tim.

“Mourinho tidak mengubah karier sepak bola saya secara keseluruhan. Mourinho hanya seperti pelatih lain yang pernah bekerja sama dengan saya (saat di Madrid). Saya selalu belajar dari yang lain, bahkan ketika masih berada di Sevilla,” ungkap Ramos, mengutip dari Four Four Two, Selasa (8/8/2017).

Meski demikian, Ramos tetap mengucapkan terima kasih kepada Mourinho yang telah melatihnya selama di Los Blancos –julukan Real Madrid. Namun, ia tetap menilai Mourinho bukan sosok yang spesial di matanya.

“Jadi saya sangat berterima kasih. Namun, saya tegaskan Mourinho tidak mengubah kehidupan saya dalam dunia sepak bola,” ujarnya.

Ramos membela Madrid sejak didatangkan dari Sevilla pada bursa transfer musim panas 2005. Pemain berusia 31 tahun itu masih memiliki durasi kontrak bersama Los Blancos hingga Juni 2020.