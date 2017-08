Putuskan Bertahan di Dortmund, Aubameyang Pupuskan Harapan AC Milan

DORTMUND – Penyerang Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, memutuskan untuk bertahan di Signal Iduna Park. Kepastian tersebut sekaligus memupuskan sejumlah klub yang menginginkan jasanya seperti AC Milan.

Ya, Milan saat ini memang tengah mencari striker untuk menunjukkan kembali eksistensinya baik di Liga Italia dan Eropa. salah satu yang digadang-gadang akan berlabuh adalah mantan pemain mereka, Aubameyang.

Namun, pemain berpaspor Gabon tersebut menegaskan kalau dirinya tetap akan bermain untuk Dortmund. Pemain 28 tahun itu mengaku tidak ada klub yang menawarkan sesuatu yang menarik sehingga ia memutuskan untuk tetap tinggal.

“Memang benar bahwa saya sudah berbicara kepada Borussia Dortmund sebelum saya pergi liburan. Saya sudah mengatakan apa yang saya pikirkan, bahwa saya mungkin sudah siap untuk sesuatu yang berbeda,” ujar Aubameyang, seperti dikutip dari Four Four Two, Senin (7/8/2017).

“Tapi tidak ada satu pun klub yang membuat saya ingin menanda tangani transfer, jadi saya akan bertahan di sini di Dortmund. Saya sangat ingin bertahan di sini. Saya merasa seperti di rumah di Dortmund,” terangnya.

Sejak didatangkan dari Saint-Etienne pada musim panas 2013, Aubameyang memang langsung menjadi andalan Die Borussen – julukan Dortmund – di lini depan. Musim lalu, ia sukses mengemas 40 gol dari 46 penampilan di semua kompetisi.