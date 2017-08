SPORT TWEETS: Sukses Pindah Menuju PSG, Legenda Brasil Ucapkan Selamat untuk Neymar

BRASIL – Legenda sepakbola Brasil, Pele, telah mengucapkan selamat kepada rekan senegaranya Neymar setelah sukses pindah menuju raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) pada Jumat (4/8/2017) dini hari WIB.

Saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pemain termahal dunia dengan klausul pelepasan sebesar 222 juta euro atau setara Rp2,5 triliun. Alhasil Neymar sukses mengalahkan rekor transfer yang sebelumnya pernah dipegang oleh gelandang Manchester United, Paul Pogba, yang pindah dari Juventus menuju Man United pada bursa transfer musim panas 2016.

Sejak kedatangannya menuju Parc des Princess, mantan kapten Santos ini langsung disodori kontrak panjang berdurasi lima tahun. Otomatis kontrak tersebut akan menjaga sang bintang untuk tinggal di Prancis hingga musim 2022.

Pele mengaku sangat kagum dengan harga yang dimiliki Neymar dalam dunia sepakbola. Oleh sebab itu ia mengucapkan selamat kepada pemain berkebangsaan Brasil tersebut dan berharap Neymar dapat meraih kesuksesan dalam karier barunga dengan Les Parisiens – julukan Paris Saint-Germain-.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Jumat (4/8/2017), melalui akun media sosial Twitter-nya Pele mengunggah foto lamanya yang tengah mengangkat sebuah trofi kemenangan di depan Menara Eiffel.

Tak lupa sang legenda juga menuliskan sebuah pesan yang bertulis “Selamat @neymarjr, semoga berhasil dalam setiap tantangan baru-mu. Paris adalah kota yang sangat indah, yang menjadi salah satu tempat favorit saya di dunia.”

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! 🇧🇷⚽️🏆 pic.twitter.com/wENWRcLB9X