Resmi Pindah Menuju PSG, Pastore Berikan Nomor Punggung 10 untuk Neymar

PARIS – Penyerang anyar Paris Saint Germain (PSG), Neymar, kabarnya akan mengenakan kostum bernomor punggung 10 bersama klub barunya setelah sukses memecahkan rekor transfer pemain termahal sepanjang sejarah sepakbola dunia.

Pemain berusia 25 tahun tersebut telah merampungkan kepindahannya dengan raksasa Prancis tersebut pada Jumat (4/8/2017) dini hari WIB dengan tebusan sebesar 222 juta euro atau setara Rp3,5 triliun. Nominal tersebut tentu saja mengalahkan rekor transfer yang sebelumnya dipegang gelandang Manchester United, Paul Pogba musim panas lalu.

Baca Juga:

(Mengejutkan! Begini Komentar Neymar Setelah Resmi Gabung PSG)

Saat masih mengenakan seragam Barcelona, Neymar mengenakan nomor punggung 11. Sementara megabintang Azulgrana –julukan Barcelona- Lionel Messi mengenakan pakaian bernomor 10. Padahal saat bermain untuk Timnas Brasil, nomor punggung 10 merupakan angka yang tertera dalam kostumnya.

Namun Les Parisien –julukan Paris Saint-Germain- mengonfirmasi pemain berkebangsaan Brasil tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengenakan kostum bernomor punggung 10 selama berkarier di Paris.

Seperti diketahui, nomor punggung 10 merupakan kostum yang dikenakan penyerang gaek Zlatan Ibrahimovic sebelum meninggalkan PSG menuju Manchester United musim panas lalu. Saat itu gelandang PSG, Javier Pastore, mengambil alih kostum tersebut, namun ia memutuskannya untuk menawarkan pakaian tersebut kepada Neymar.

Baca Juga:

(Sukses Datangkan Neymar, Presiden PSG Kegirangan)

Rencananya Pastore akan kembali mengenakan nomor punggung 27, sama seperti yang ia gunakan pada musim 2011 dan 2016.

“Ini merupakan sebuah hadiah kecil untuk mengatakan ‘Selamat datang di Paris’ Saya ingin menawarinya hadiah simbolis ini. Saya ingin Neymar merasa bahagia ketika berada di dalam tim sejak hari pertamanya,” terang Pastore, menyadur dari Soccerway, Jumat (4/8/2017).

“Saya ingin memberinya dukungan yang dia butuhkan sehingga ia dan seluruh skuad bisa bertahan dan memenangkan Liga Champions,” tambahnya.

Wearing No. 10 for PSG, @neymarjr. Has a nice ring to it, don't you think?! 😃 pic.twitter.com/93EJArPYtk