RESMI, Kelechi Iheanacho Berseragam Leicester City

LEICESTER – Leicester City sukses merampungkan rekrutan kelima mereka di bursa transfer musim panas 2017. Pemain baru yang sukses diboyong oleh manajemen klub berjuluk The Foxes tersebut adalah Kelechi Iheanacho.

Iheanacho resmi direkrut manajemen Leicester dari Manchester City dengan mahar yang dirahasiakan. Bersama jawara Liga Inggris musim 2015-2016 tersebut, Iheanacho diikat kontrak dengan durasi selama lima tahun.

Kebenaran rampungnya transfer Iheanacho tersebut diumumkan langsung oleh manajemen Leicester sendiri melalui akun Twitter mereka beberapa waktu lalu.

He's signed! 🙌@67Kelechi joins #lcfc on a five-year deal for an undisclosed fee: https://t.co/iormp1FlQf#WelcomeKelechi pic.twitter.com/wgZMPpn3tG