TERUNGKAP! Manchester United Tak Lagi Tertarik Datangkan Aurier dan Perisic

MANCHESTER – Manchester United disebut-sebut kini tidak sedang mengejar tanda tangan fullback eksentrik Paris Saint-Germain (PSG), Serge Aurier di bursa transfer musim panas ini. Hal ini diklaim media ternama Inggris, Sky Sports.

Hal ini tentu kontradiktif dengan kabar yang dihebuskan beberapa media Prancis beberapa hari terakhir ini, yang menyebutkan kalau Man United dan PSG telah deal soal harga transfer Aurier, yakni sebesar 27 juta pounds.

Sumber dari Sky mengklaim kalau Man United tidak berminat memboyong fullback temperamental berkebangsaan Pantai Gading tersebut di musim panas ini.

Dan diklaim Sky Sports pula, Man United saat ini tengah tidak mengejar pemain lagi. Kalaupun ingin membeli pemain lagi sebelum jendela transfer musim panas 2017 ditutup, Setan Merah harus menjual pemain terlebih dulu.

Man United telah mendapatkan Victor Lindelof, Romelu Lukaku, dan Nemanja Matic di musim panas ini, namun klub asuhan Jose Mourinho juga sudah cukup lama dikaitkan dengan winger Inter Milan, Ivan Perisic.

Meski demikian, Man United kini disebut-sebut sudah muak dengan Inter yang keukeuh membanderoli winger internasional Kroasia itu dengan harga 48 juta pounds, atau dengan banderol yang lebih rendah asalkan Setan Merah meminjamkan Anthony Martial ke La Beneamata.

Menurut Sky Sports, Man United pun kini nothing to lose saja terkait perburuan Perisic. Mereka diyakini takkan terlalu ngotot mendaratkan pemain berusia 28 tahun itu ke Old Trafford. Namun, kembali lagi, kini Manchester Merah diklaim harus melepas pemain dulu sebelum merekrut Perisic atau mungkin Aurier.