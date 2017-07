Keren! Bisa Bicara Berbagai Bahasa, Aubameyang Dijaga Ketat Tak Boleh Tinggalkan Dortmund

DORTMUND – Striker Borussia Dortmund, yakni Pierre-Emerick Aubameyang, merupakan salah satu nama yang banyak menjadi buruan klub-klub besar Eropa di bursa transfer musim panas 2017. Pasalnya, striker berkebangsaan Gabon telah sukses menunjukkan kualitasnya bersama Dortmund dalam beberapa musim terakhir.

Paling terbaru, Aubameyang berhasil menjadi top skor Liga Jerman musim 2016-2017 dengan torehan 31 gol. Namun, nyatanya kemampuan striker 28 tahun itu tidak sebatas pada perofrmanya di atas lapangan saja.

(Baca juga: Belum Juga Tentukan Masa Depan, Dortmund 'Sentil' Aubameyang)

Kapten Dortmund, Marcel Schmelzer, mengungkapkan bahwa di ruang ganti dan pada saat sesi latihan, Aubameyang bisa menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Tidak hanya itu, striker jebolan akademi sepakbola AC Milan itu juga dapat berbicara berbagai Bahasa yang bisa membantu komunikasi antar pemain.

Hal-hal tersebutlah yang sangat disayangkan oleh Schmelzer jika Aubameyang hengkang dari Dortmund. Menurut bek berpaspor Jerman itu, Aubameyang telah menjadi sosok yang sangat vital bagi timnya.

(Baca juga: Tolak Perpanjangan Kontrak, Aubameyang Tunggu Pinangan AC Milan)

“Ini benar-benar penting bahwa dia (Aubameyang) bertahan. Dia merupakan top skor Liga Jerman musim lalu. Itu menunjukkan betapa pentingnya dia bagi tim,” kata Schmelzer, seperti dilansir Four Four Two, Jumat (28/7/2017).

“Kehadiran Aubameyang benar-benar penting di dalam tim, karena dia berbicara, misalnya Bahasa para pemain Prancis. Dia berbicara berbagai Bahasa dan itu juga membuat Aubameyang sebagai sosok penting yang menyatu,” tuntas Schmelzer.