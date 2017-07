Bertemu Lebih dari 200 Laga, Juventus Tampil Lebih Superior dari Torino

LAGA Derby della Mole menjadi pertemuan dua klub asal kota Turin, Italia yakni Juventus dan Torino. Namun, pertemuan mereka bukanlah sebagai derby pertama di Turin.

Sebelumnya, ada beberapa klub yang memulai laga sebagai derby Kota Turin, di antaranya Torinese, Ginnastica Torino, dan Internazionale Torino. Namun seiring berjalannya waktu, ketiga klub itu justru tergantikan dengan kemunculan Juve pada 1897 dan Torino pada 1906.

(BACA JUGA: Menilik Sejarah Derby della Mole, Laga Panas Juventus Kontra Torino)

Pertandingan rival sekota itu pertama kali terjadi pada 13 Januari 1907. Di luar dugaan, Torino berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-1.

Kemenangan besar Torino atas Juve terjadi pada kompetisi Liga Italia musim 1967-1968. Torino secara mengejutkan sukses membungkam Juve dengan skor telak 4-0.

(BACA JUGA: Asal Usul Istilah Derby di Dunia Sepakbola)

Namun pada putaran pertama Liga Italia musim 1994-1995, giliran si Nyonya Tua -julukan Juve- yang mengalahkan Torino dengan skor 5-0. Tim berkaos hitam putih itu tampil dominan atas Torino sejak era 1990-an.

Dari 225 pertemuan, Juventus lebih unggul dari Torino. Si Nyonya Tua telah 91 kali menang berbanding 72 kemenangan milik Torino dan kedua klub meraih hasil imbang sebanyak 62 laga.

Pertemuan terakhir Derby della Mole terjadi pada 7 Mei 2017. Kedua tim tampil sama kuat dan laga pun berakhir imbang dengan skor 1-1 di pentas Liga Italia 2016-2017.

Derby della Mole memang kalah bersaing dengan beberapa laga derby di Negeri Pizza tersebut. Sebut saja Derby della Madonnina (AC Milan vs Inter Milan), Derby della Capitale (AS Roma vs Lazio), dan bahkan Derby D'Italia (Juve vs Inter) masih menjadi magnet utama di Liga Italia.