Sepakati Nilai Transfer dengan Fiorentina, Juventus Siap Datangkan Bernardeschi

TURIN – Juventus siap mendatangkan Federico Bernardeschi dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas 2017. Fiorentina akan melepas pemain berpaspor Italia itu dengan nilai transfer 50 juta euro atau sekira Rp762 miliar.

Namun, pihak Juventus mengadakan negosiasi dengan Fiorentina untuk mendapatkan harga yang sesuai. Berdasarkan laporan Football Italia, Minggu (16/7/2017), klub berjuluk si Nyonya Tua mengajukan penawaran 40 juta euro atau sekira Rp609 miliar untuk memboyong Bernardeschi.

Akhirnya, pihak Fiorentina siap menerima tawaran itu dengan persyaratan. Si Nyonya Tua disyaratkan untuk menukar pemainnya, yakni Stefano Sturaro ditambah dengan nilai transfer Bernardeschi tersebut.

Di musim lalu, Bernardeschi telah mencetak 14 gol dan lima assist dari 42 penampilan bersama Fiorentina di berbagai kompetisi. Ia pun mengantarkan klubnya menempati posisi delapan di klasemen akhir Liga Italia 2016-2017.

Bernardeschi merupakan jebolan akademi Fiorentina. Winger berusia 23 tahun itu sebenarnya masih memiliki kontrak dengan klub tersebut hingga Juni 2019.

.@romeoagresti "Bernardeschi is now destined to become a bianconero" #RadioVS pic.twitter.com/A3PSrrKdEF