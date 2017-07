Lebih Pilih Roma Dibandingkan Man City, Ini Alasan Wonderkid Turki

ROMA – Ke mana salah satu pemain muda penuh potensial asal Turki, yakni Cengiz Under, berlabuh pada bursa transfer musim panas 2017 terjawab sudah. Cengiz memutuskan untuk menerima tawaran menjadi pemain AS Roma pada musim panas ini.

Sebagaimana diketahui Under memang sempat menjadi buah bibr lantaran performa impresifnya bersama Basaksehir sepanjang musim 2016-2017. Ia pun sempat mendapatkan tawaran bergabung dari Manchester City sebelum akhirnya menerima pinangan Roma.

Keputusan Under lebih memilih Roma dibandingkan Man City pun menuai pertanyaan, mengingat nama besar The Citizens jauh lebih baik dibandingkan Il Lupi. Mengetahui kondisi tersebut membuat agen dari Under, yakni Omar Uzun, berkomentar.

Uzun mengatakan bahwa proyek yang ditawakan oleh Roma jauh lebih menjanjikan untuk Under dibandingkan Man City. Hal tersebutlah yang membuat kliennya lebih memilih bergabung bersama Roma dan menampik tawaran dari Man City.

“Proyek Roma lebih tepat untuk Cengiz dan Basaksehir, Monchi jadi faktor penentu. Roma mengininkan Cengiz masuk skuad utama mereka pada musim baru nanti,” jelas Uzun, seperti dilaporkan oleh Goal, Sabtu (15/7/2017).

“Sementara Manchester City ingin bekerjasama dengan Freiburg (untuk meminjami Under sepanjang musim 2017-2018). Musim depan Roma akan memainkan 50 hingga 60 pertandingan dan keinginan mereka mendapatkan Cengiz sangat besar,” tuntasnya.