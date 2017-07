Sedikit Lagi Gabung Juventus, Douglas Costa Tiba di Turin

TURIN – Gelandang serang Bayern Munich, Douglas Costa sedikit lagi akan berbaju Juventus. Pasalnya, pemain berpaspor Brasil itu telah menginjakkan kakinya di Turin pada Selasa 11 Juli 2017 waktu setempat.

Seperti dimuat dalam laman resmi Juventus, Rabu (12/7/2017), Costa telah tiba di Turin, Italia. Ia akan segera menjalani tes medis bersama Si Nyonya Tua.

The moment @douglascosta touched down in Turin... ⚪⚫🇮🇹 #FinoAllaFine pic.twitter.com/5D04GrKe9y