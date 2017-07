RESMI! Lukaku Berlabuh ke Manchester United

MANCHESTER – Raksasa Liga Inggris, Manchester United, resmi mendapatkan satu pemain pada bursa transfer musim panas 2017. Pemain yang dimaksud adalah Romelu Lukaku dari Everton.

Melalui laman resminya, Man United, mengungkapkan kalau sudah menjalin kesepatakan dengan The Toffees –julukan Everton– untuk penandatanganan Lukaku. Namun, pihak Setan Merah belum mengonfirmasi berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menebus pemain berpaspor Belgia tersebut.

Kesepakatan Lukaku dengan Man United cukup mengejutkan. Pasalnya, sang pemain sebelumnya santer dikabarkan akan kembali ke mantan klubnya, yakni Chelsea.

Lukaku sebelumnya menyatakan keinginan untuk bermain di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, The Blues –julukan Chelsea– yang menjadi juara Liga Inggris langsung menyambut baik keinginan pemain 24 tahun tersebut.

Lukaku musim ini menjadi senjata andalan Everton untuk membobol gawang lawan. Total, ia suykses mengemas 25 gol serta enam asisst di Liga Inggris.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo