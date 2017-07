Mulai Menggeliat di Bursa Transfer, Inter Resmi Dapatkan Milan Skriniar

MILAN – Di saat AC Milan sedang melakukan belanja besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2017, rival sekota mereka, Inter Milan, justru terlihat pasif saja di bursa transfer. Meski sudah mendapatkan Nicolo Zaniolo, Jens Odgaard, dan Daniele Padelli, banyak pihak yang masih belum merasa puas dengan apa yang dilakukan Inter.

Pasalnya, Inter jelas diharap-harapkan untuk bisa membeli sejumlah pemain bintang. Apalagi dengan sokongan dana berlimpah dari Suning Group. Namun begitu, kini nyata Inter mulai menggeliat di bursa transfer.

Berdasarkan berita yang dilaporkan Goal, Jumat (7/7/2017), Inter pada akhirnya resmi mendapatkan bek Sampdoria, Milan Skriniar. Setelah terjadi sekelumit penundaan, bek berkebangsaan Slovakia itu pun ditebus Inter dengan mahar sebesar 20 juta euro atau sekira Rp305 miliar.

Skriniar jelas menjadi rekrutan terbesar yang dilakukan Inter sejauh ini. Selain menggunakan uang, untuk menebus bek 22 tahun itu Inter juga dikabarkan harus melepas striker mereka, Gianluca Caprari, ke Sampdoria.

📣✍️ Official: Milan #Skriniar has signed for Inter on a 5-year contract https://t.co/2voj0picoZ #WelcomeSkriniar #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/6xAgJdHov4