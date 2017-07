Menilik Kombinasi Lukaku-Pogba di Lini Depan Manchester United

MANCHESTER – Manchester United santer dikabarkan akan segera mengamankan tanda tangan bintang Everton, Romelu Lukaku. Sebagaimana diberitakan Okezone yang dilansir dari BBC dan Sky Sports, Everton sudah setuju melepas bomber 24 tahun itu dengan harga 75 juta pounds.

Man United sendiri memang membutuhkan penyerang tajam anyar usai Zlatan Ibrahimovic dilepas baru-baru ini. Sang bomber gaek menderita cedera lutut parah di pengujung musim 2016-2017.

Well, menarik memang menanti kekuatan lini serang Man United musim depan dengan kehadiran Lukaku.

Bomber Timnas Belgia itu tentu berpotensi ditandemkan dengan Paul Pogba di staring eleven Setan Merah dalam pola 4-2-3-1, di mana La Pioche –julukan Pogba– bakal mengisi posisi gelandang serang yang menyokong sang lone striker.

Pogba, pemain termahal dunia yang juga bintang Timnas Prancis, menjalin partnership yang cukup baik dengan Ibrahimovic musim lalu.

Pogba membuat 9 gol dan 6 assist untuk Man United dari semua kompetisi. Sementara Ibra secara fenomenal mencetak 28 gol, juga dari semua ajang. Man United pun menggondol titel juara Liga Eropa, Piala Liga, dan Community Shield musim lalu.

Nah, dengan kepergian Ibra, tentu menarik menanti kombinasi Pogba dan Lukaku –dengan asumsi ia jadi gabung Man United– di musim 2017-2018. Lukaku sendiri sukses masuk jajaran top skor Liga Inggris musim lalu –tepatnya di peringkat dua– dengan raihan 25 gol.

Ada potensi kombinasi Lukaku-Pogba bakal sukses besar musim depan. Keduanya se-‘angkatan’, sama-sama berusia 24 tahun.

Dua pemain jangkung ini juga dikenal bersahabat dekat di luar lapangan sejak lama. So, kita tunggu saja partnership keduanya di Old Trafford di musim 2017-2018. Akankah benar terjadi? Hit or miss?