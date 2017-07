SPORT TWEETS: Rayakan Satu Tahun Bersama Man United, Mkhitaryan Pamer Momen Favoritnya

BARU bergabung selama satu musim, Henrikh Mkhitaryan sepertinya sangat gembira bisa membela salah satu tim raksasa Inggris, Manchester United. Hal itu terbukti melalui unggahan terbaru sang pemain di akun Twitter pribadinya.

Melalui tweet tersebut, pemain asal Armenia itu mengunggah foto-foto dirinya yang tengah merayakan berbagai momen yang dilewatinya bersama The Red Devils –begitu Manchester United dijuluki. Dalam update itu, Mkhitaryan membagikan empat momen yang dianggapnya paling dikenang.

“Hari ini menandakan satu tahun saya sebagai pemain Manchester United! Ini adalah beberapa momen favorit saya sejauh ini. Bagaimana dengan Anda? #KeajaibanMicki,” begitu cuitan Mkhitaryan melalui akun Twitter @HenrikhMkh, dikutip Jumat (7/7/2017).

Today marks my 1st anniversary as a @ManUtd player! Here are some of my favourite moments so far. What are yours? 😉 #MickiMagic #picsart pic.twitter.com/MhrOmQmQBJ