Senin Depan, Chelsea Siap Lakukan Latihan Perdananya Usai Menutup Musim 2016-2017

LONDON – Klub sepakbola raksasa asal Inggris, Chelsea, mengumumkan akan segera melakukan latihan tim pertama kalinya usai menutup gelaran musim 2016-2017. Hal itu dikabarkan melalui akun Twitter resmi Chelsea, @ChelseaFC.

The Blues –begitu Chelsea dijuluki– tampil menjadi salah satu tim yang tidak terkalahkan selama melakoni gelaran Liga Inggris 2016-2017. Tampil mentereng, skuad asuhan Atonio Conte itu berhasil menyabet trofi Liga Inggris musim ini.

“Sang juara akan segera kembali ke sesi latihan pada Senin,” begitu tulisan dalam akun Twitter resmi Chelsea, seperti dikutip Jumat (7/7/2017).

The champions are back in training on Monday! 💪 pic.twitter.com/nB9iTOdYRI