Jelang Laga Pramusim, Ini Daftar Nama Pemain Arsenal yang Ikut Latihan Perdana

LONDON – Arsenal telah kembali berlatih setelah rehat musim 2016-2017. Maklum saja, skuad asuhan Arsene Wenger itu akan menjalani tur pramusim ke Benua Australia dan Asia atau lebih tepatnya China.

Namun saat latihan perdana yang dilakukan oleh The Gunners –julukan Arsenal– belum seluruh pemain hadir. Baru beberapa nama yang bisa kembali ikut latihan perdana yang diadakan di London Colney.

Ada beberapa nama yang telah ikut latihan perdana kali ini, mereka adalah Petr Cech, Kieran Gibbs, Mesut Ozil, dan Danny Welbeck. Namun seperti David Ospina, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Aaron Ramsey, Olivier Giroud, dan Alexis Sanchez yang masih absen dari latihan.

Latihan perdana ini juga diikuti oleh pemain anyar pertama Arsenal di bursa transfer musim panas 2017 yakni Sead Kolasinac. Kolasinac terlihat berbaur dengan para pemain Meriam London.

Arsenal mendatangkan Kolasinac dari Schalke 04. Bek asal Bosnia-Herzegovina tersebut digaet oleh Arsenal dengan nilai bebas transfer. Performa Kolasinac juga terbilang sangat baik pada 2016-2017 bersama Schalke dengan mampu menyumbangkan tiga gol serta sembilan assist dari 34 penampilannya.

Berikut daftar nama pemain Arsenal yang telah mengikuti latihan perdana jelang pramusim, Rabu (5/7/2017).

Kiper

Petr Cech, Emiliano Martinez.

Pemain Belakang

Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Kieran Gibbs, Mathieu Debuchy Carl Jenkinson.

Pemain Tengah

Mesut Ozil, Francis Coquelin.

Penyerang

Lucas Perez, Theo Walcott, Chuba Akpom, Danny Welbeck.

