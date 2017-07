SPORT TWEETS: Everton Belanja Besar, Jamie Carragher Justru Mengejek

RIVALITAS yang terjadi antara dua tim yang berasal dari Merseyside, Liverpool dan Everton, memang sudah mengakar. Persaingan keduanya tidak hanya terjadi ketika berada di atas lapangan, tetapi juga pada bursa transfer.

Seperti halnya yang terjadi sekarang ini, ketika Everton menggelontorkan dana berlimpah untuk merekrut para pemain anyar. Sejauh ini klub berjuluk The Toffees itu telah sukses mendatangkan Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramirez, dan Michael Keane.

Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan Liverpool yang sejauh ini baru mendatangkan dua pemain anyar dalam sosok Mohamed Salah dan Dominic Solanke. Kendati demikian, hal itu tak membuat mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher, gelisah.

Dengan gamblang, melalui akun Twitter pribadinya @carra23, pria berusia 39 tahun itu justru mengejek pembelian yang dilakukan oleh Everton. Menurut Carragher, para pemain yang dibeli oleh Everton tidak pantas untuk masuk dalam skuad Liverpool.

“Ketika Everton mendatangkan 4/5 pemain, tetapi tidak satu pun dari mereka akan menjadi tim Liverpool!” tulis Carragher di akun Twitter pribadinya, Selasa (4/7/2017).

When Everton sign 4/5 players but none of them would make the Liverpool team! pic.twitter.com/IFJgqE0fne