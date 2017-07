Pinang Michael Keane Rp519 Miliar, Everton Jadi Klub Liga Inggris Paling Aktif di Bursa Transfer

LIVERPOOL – Everton menjadi salah satu klub yang paling royal mengeluarkan dana untuk berbelanja besar-besaran di bursa transfer musim panas 2017. Tercatat, sejauh ini klub berjuluk The Toffees itu telah mendatangkan lima pemain anyar.

Paling terbaru, Everton berhasil mendapatkan tanda tangan bek Burnley FC, Michael Keane. Bek berusia 24 tahun itu berhasil dipinang dengan mahar senilai 30 juta pounds atau sekira Rp519 miliar dengan masa kontrak selama lima tahun.

Lebih spesial lagi, nilai tersebut diklaim oleh pihak Everton bisa menjadi rekor terbesar transfer klub. Perekrutan Keane dengan harga selangit itu jelas menunjukkan bahwa kubu Merseyside Biru benar-benar serius untuk merusak peta persaingan Liga Inggris musim depan.

“Kami telah mengontrak Michael Keane selama lima tahun dengan fee yang bisa naik ke rekor klub senilai 30 juta pounds (34,1 juta euro),” tulis akun Twitter resmi Everton, @Everton, Selasa (4/7/2017).

🔵 | We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m



👉🏻 https://t.co/qifa0F6gCU pic.twitter.com/jkbyIhz145