SPORT TWEETS: Tepati Nazarnya, Bellerin Sumbang Rp330 Juta untuk Korban Kebakaran Grenfell Tower

LONDON – Bek Arsenal, Hector Bellerin, kabarnya telah menyumbangkan penghasilannya sebesar 19 ribu pounds atau setara Rp330 juta untuk korban kebakaran Grenfell Tower yang terjadi pada Juni 2017.

Pesepakbola berusia 22 tahun tersebut sempat tampil dalam empat pertandingan bersama La Rojita –julukan Timnas Spanyol U-21. Meski demikian, ia harus ikhlas menerima kekalahan saat berhadapan dengan Jerman U-21 dengan skor 1-0.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Senin (3/7/2017), Bellerin yang kini telah bermain total sebanyak 381 menit untuk Spanyol bersedia mendonasikan 50 pounds untuk setiap menitnya. Alhasil sumbangan yang berhasil diraihnya mencapai 19.050 pounds atau Rp330 juta.

I promised to donate £50 for every minute I played at #U21Euro. I will be donating to @BritishRedcross. Please support in any way you can 🙏 pic.twitter.com/OX6kVTFKY4