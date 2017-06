Meski Sibuk, Bustomi Sempatkan Waktu Ngabuburit Bersama Putrinya

MALANG - Gelandang Arema FC, Ahmad Bustomi, merupakan salah satu pemain andalan tim berjuluk Singo Edan. Meski tengah mengikuti kompetisi Liga 1, ia terlihat menikmati suasana di bulan Ramadan.

Seperti diketahui, bulan Ramadan merupakan momen menarik dan mencari pahala bagi kaum muslim. Begitu juga dengan pesepakbola, sebagai atlet mereka harus menjaga kondisi jasmani dan rohani di bulan penuh berkah.

Bustomi selaku pengatur lini tengah Arema, terlihat menikmati bulan Ramadan. Bagaimana tidak, di sosial media Instagram miliknya ia mengunggah foto bersama putrinya dengan melewati pematang sawah.

Pemain berusia 31 tahun itu menghabiskan waktunya jelang adzan maghrib dengan memancing belut dan mengasuh putrinya. Hal tersebut ia tuliskan dalam hastag media sosialnya.

Pada gambar tersebut Bustomi mendapatkan 16,784 likes dari para pengikutnya. Belum lagi 168 komentar menghiasi postingan pemain yang akrab disapa Chimot tersebut.