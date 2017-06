SPORT TWEETS: Karim Benzema Pamer Seragam Baru Real Madrid

MADRID – Striker Real Madrid, Karim Benzema, memamerkan seragam tempur yang akan digunakan Los Merengues –julukan Madrid– musim depan. Melalui media sosial Twitter pribadinya, penyerang berkebangsaan Prancis tersebut mengenakan seragam anyar sambil melakukan aksi Dab yang tengah populer.

Madrid beberapa waktu lalu resmi memperkenalkan seragam baru mereka yang akan digunakan pada musim 2017-2018. Tidak banyak perubahan berarti pada baju tempur Los Merengues musim depan.

Madrid masih mempertahankan warna putih untuk seragam kandang mereka. Los Merengues hanya mengganti tiga strip khas Adidas yang sebelumnya terletak di bagian samping badan dipindahkan ke bagian pundak.

“Seragam seperti seorang juara! Seperti saya.. @adidasfootball @realmadrid #HereToCreate #HalaMadrid,” tulis Benzema.

The Champion is dressed like a Champion 👑 @adidasfootball @realmadrid #HereToCreate #HalaMadrid pic.twitter.com/3SQMpeAgWq