KEREN! Selaku Official Broadcaster Liga Inggris 2016-2019, RCTI Adakan Ajang Berskala Internasional Bertajuk The Reds Run

JAKARTA - Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku stasiun televisi kebanggaan nasional tak henti-hentinya menyuguhkan acara elite berskala internasional. Selain menjadi official broadcaster Liga Inggris hingga 2019, stasiun televisi milik MNC Group itu menggelar ajang lari bertajuk The Reds Run. Dalam acara The Reds Run itu, turut menggandeng fans berat Liverpool yang dikenal dengan sebutan The Reds.

Bertempat di MNC Tower Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/6/2017), RCTI selaku media penyelenggara mengadakan jumpa pers yang dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media. Melalui The Reds Run, RCTI bekerjasama dengan Revosport Asia sebagai sister race event The Kop Run.

Pada dasarnya, acara ini merupakan sebuah fun run yang bertujuan sebagai wadah dan hiburan bagi seluruh pencinta olahraga lari dan sepakbola, terutama untuk penggemar Liverpool. Acara sendiri akan digelar pada 20 Agustus 2017 yang berlokasi di Bintaro Xchange Tangerang Selatan dengan dua pilihan rute berlari sejauh 2,5 kilometer dan 5 kilometer.

"Menjadi hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan bagi RCTI dapat menyelenggarakan event lari berskala internasional di Indonesia dalam rangka HUT RCTI ke-28," terang Tantan Sumartana selaku Sales & Marketing Director RCTI, saat dijumpai Okezone, Kamis (15/6/2017).

"Terlebih lagi event ini masih berkaitan dengan komitmen RCTI dalam menyiarkan Liga Inggris selama tiga musim (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)," tandasnya.