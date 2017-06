Persib Sambut Positif Sosialisasi Aturan Terbaru FIFA

BANDUNG – Persib Bandung mendapatkan sosialisasi terkait peraturan pertandingan terbaru FIFA. Kegiatan bertajuk ‘Sport Integrity Matters FIFA Laws of the Games and Doping Controls’ itu digelar di Graha Persib, Kota Bandung, Selasa (13/6/2017).

Selain unsur tim Persib senior, Diklat Persib juga mendapatkan sosialisasi serupa. Para petinggi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) juga hadir. Berbagai peraturan pun dijabarkan agar bisa dipahami dan dijalankan.

Pelatih Djadjang ‘Djanur’ Nurdjaman menyambut positif adanya kegiatan tersebut. Sebab, khususnya pemain, akan mendapat pengetahuan yang utuh agar bisa menjalankan pertandingan sesuai dengan aturan.

“Yang pasti ini penting untuk diketahui pemain agar mereka mengerti aturan terbaru,” ujar Djanur.

Jika para pemain mengerti berbagai aturan tersebut, dalam pertandingan diharapkan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara pemain dan sang pengadil. Sehingga permainan akan berjalan menarik dan dalam koridor wajar serta menjunjung tinggi fairplay.

“Harapannya tidak ada salah paham di lapangan dan pemain tidak melakukan protes yang salah,” ucap Djanur.