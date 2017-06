Mepet Lebaran, Laga PSM Makassar vs Persib Bandung Diundur

MAKASSAR - Laga yang mempertemukan PSM Makassar dengan tuan rumah Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1 diundur dari 2 Juli menjadi 5 Juli 2017. Media Officer PSM A Widya Syadzwina di Makassar, Minggu, mengatakan sudah menerima jadwal perubahan laga kedua tim dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1.

"Manajemen sudah mendapatkan informasinya secara resmi. Soal alasan paling kuat dari mereka karena lebaran. Terlalu dekat dengan arus balik sehingga kepolisian tidak mau mengeluarkan surat izin karena masih sibuk urus arus balik,"katanya.

Mengenai hal itu, pihaknya mengaku tidak mempersoalkan. Manajemen juga memahami karena laga itu bukan satu-satunya laga yang mengalami perubahan jadwal pertandingan.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) melalui suratnya memastikan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 dan Liga 2 2017. Revisi itu membuat libur menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah lebih panjang.

Pada Pekan 11 Liga 1 2017 pada 12-19 Juni 2017 jadi pekan terakhir yang berlangsung di Bulan Ramadhan.

Mulai 20 Juni 2017 kasta tertinggi kompetisi sepakbola profesional di Tanah Air itu diliburkan. Dan, merujuk jadwal awal, Liga 1 2017 akan kembali digulir pada 30 Juni 2017 dengan menyuguhkan duel Borneo FC dengan Madura United.

Dengan jadwal awal itu, Madura United yang berlaku sebagai tim tamu setidaknya sudah harus bertolak ke markas Borneo FC di Samarinda, Kalimantan Timur, dua hari sebelum laga digelar atau pada 28 Juni 2017.

Artinya, skuat Madura United yang muslim hanya memiliki waktu 1 hari untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah yang diperkirakan jatuh pada 26 Juni 2017.

Lebih jauh menjelaskan, selain 9 laga di pekan 12, PT LIB juga memutuskan untuk mengubah waktu kick off 6 laga lain Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juli-Agustus 2017.

Yakni Borneo FC vs Madura United (dari 30 Juni 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/tidak disiarkan langsung).

Semen Padang vs Persela Lamongan (dari 30 Juni 2017 pukul 18.30 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung), Persipura Jayapura vs Mitra Kutai Kartanegara (1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/tidak disiarkan langsung).

Selanjutnya Persegres Gresik United vs Persija Jakarta (dari 1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung), Sriwijaya FC vs Perseru Serui (dari 1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/tidak disiarkan langsung).

Termasuk laga PS TNI vs Arema FC (dari 2 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/disiarkan langsung), Bhayangkara FC vs Barito Putera (dari 2 Juli pukul 18.30 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/disiarkan langsung) serta Bali United vs Persiba Balikpapan (dari 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB menjadi 5 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung).