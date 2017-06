SPORT TWEETS: Berlibur ke Barbados, Rooney Unggah Foto Makan Malam di Pesawat Bersama Istri

MANCHESTER – Pemain Manchester United, Wayne Rooney, tengah berlibur bersama keluarganya ke Barbados, Kepulauan Karibia. Rooney yang tengah berlibur mengunggah foto makan malam bersama keluarganya di sebuah pesawat.

Foto tersebut diunggah di akun Twitter, @WayneRooney. Dalam foto tersebut, terlihat Rooney tengah menikmati makan malam dengan istrinya, @ColeenRoo dan kedua rekannya yang lain.

Baik Rooney maupun istrinya, keduanya terlihat tampak sangat bahagia. Namun, pada unggahan foto tersebut, ketiga anak Rooney tak terlihat.

Met on the plane now out for dinner. Great company @_MikeEdwards00_ @ColeenRoo @hollmeehan ✈️👌🏼 pic.twitter.com/MRuVe20zfW