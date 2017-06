Dikaitkan Kembali ke Barcelona, Bellerin Membantahnya Lewat Unggahan di Twitter

LONDON – Bek Arsenal, Hector Bellerin, memang tengah dikaitkan untuk kembali memperkuat mantan timnya, Barcelona. Baru-baru ini, ada beberapa media yang menegaskan bahwa Bellerin telah menyetujui kontrak yang diajukan oleh salah satu raksasa Spanyol tersebut.

Namun, pemain berkebangsaan Spanyol itu terlihat cukup jengah dengan sejumlah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar. Bahkan, Bellerin mengunggah sebuah konfirmasi yang diindikasikan untuk menyudahi semua pemberitaan mengenai dirinya yang akan kembali ke Barca.

“Jangan percaya semua yang Anda baca,” kata Bellerin di akun Twitter miliknya, @HectorBellerin.

Bellerin bergabung bersama Barcelona sejak 2003 hingga 2011. Saat 2011, Bellerin yang masih berusia 16 tahun langsung bisa memikat pelatih Arsenal, Arsene Wenger dan langsung memboyongnya ke Emirates Stadium.

Di Arsenal, Bellerin langsung dikontrak hingga 2023. Pada musim lalu, Bellerin memang menjadi andalan pelatih asal Prancis tersebut. Buktinya adalah Bellerin dipercaya oleh Wenger di 33 pertandingan yang dilalui The Gunners –julukan Arsenal– pada musim 2016-2017.

