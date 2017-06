Mengenal Old Trafford, Stadion Penuh Sejarah Milik Man United

BILA membahas Manchester United, maka tidak bisa dilepaskan dengan stadion tempat mereka bernanung, yakni Old Trafford. Pasalnya, stadion berjuluk The Theatre of Dreams itu menjadi momok yang menakutkan bagi lawan-lawan Setan Merah –julukan Man United.

Stadion Old Trafford dirancang oleh arsitek berkebangsaan Skotlandia bernama Archibald Leitch. Pada awalnya, Old Trafford dirancang untuk dapat menampung kapasitas 100 ribu penonton.

Old Trafford selesai pembangunannya pada pengujung 1909. Sedangkan peresmiannya dilakukan pada 19 Februari 1910, di mana Man United melakukan pertandingan melawan Liverpool, dan berakhir dengan kemenangan tim tamu dengan skor 3-4.

Sejak saat itu, Old Trafford menjadi kandang untuk Man United. Kendati demikian, ternyata Old Trafford pernah digunakan bersama oleh klub Manchester lainnya, yakni Manchester City, sebagai kandang mereka. Hal tersebut terjadi pada 1941 hingga 1949, di mana kala itu Man City kehilangan markas mereka karena terkena serangan bom akibat Perang Dunia Dua.

Untuk dapat mencapai kondisi seperti yang sekarang ini, Old Trafford beberapa kali mengalami perombakan. Karena memang pada rancangan awalnya, Old Trafford disiapkan untuk menanmpun 100 ribu penonton, maka bukan hal yang sulit untuk melakukan pelebaran.

Saat ini Old Trafford mampu menampung 75.643 penonton. Hal itu menjadikan Old Trafford sebagai stadion sepakbola terbesar ketiga di Inggris, serta ke-11 di Eropa. Meski begitu, di masa depan, Old Trafford diperkirakan akan mampu menampung 95 ribu penonton.

Sejauh ini, Old Trafford telah menyajikan berbagai pertandingan bergengsi di dunia. Di antaranya adalah menjadi bagian dari Piala Dunia 1966, Piala Eropa 1996, dan tempat dihelatnya partai final Liga Champions 2003.

Keunikan lain yang dimiliki Old Trafford adalah di mana tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki andil besar bagi klub, dibuatkan patungnya di sekitar stadion. Di antaranya adalah patung mantan manajer Man United, Sir Alex Ferguson, yang telah mempersembahkan banyak gelar juara dan mengantarkan Man United ke masa jayanya, dan juga patung tiga orang legenda Man United, yakni George Best, Denis Law, dan Bobby Charlton, yang sedang menghadap ke arah stadion.