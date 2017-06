Sambut Bulan Ramadan 1438 Hijriah, Ini Bentuk Harapan Ilkay Gundogan

MANCHESTER – Bulan suci Ramadan 1438 Hijriah menjadi ajang bagi umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankan ibadah puasa. Hal itu juga dilakukan para pesepakbola dunia yang beragama Islam.

Salah satunya adalah gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan yang meunggah foto dirinya menyambut Ramadan. Dalam unggahan itu, Gundogan terlihat sedang berada di kompleks Masjid Sheikh Zayed di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Gundogan pun mempunyai harapan di bulan penuh berkah Ramadan. Ia berharap semua umat muslin diberkahi ibadah puasanya.

I wish you a blessed and peaceful ramadan. 🙏🏻 #ramadan pic.twitter.com/8Alx0ouy7t