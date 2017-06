Gantikan Thomas Tuchel, Peter Bosz Resmi Jadi Pelatih Borussia Dortmund

DORTMUND – Borussia Dortmund resmi mendatangkan pelatih anyar menggantikan Thomas Tuchel. Dia adalah Peter Bosz yang merupakan mantan pelatih Ajax. Kini, ia resmi bergabung bersama klub asal Jerman itu.

Pelatih berusia 53 tahun itu meninggalkan Ajax setelah menandatangani kontrak bersama Dortmund hingga 30 Juni 2019. Hal tersebut disampaikan pihak Dortmund melalui akun resmi Twitter-nya, @BVB.

“Peter Bosz adalah kepala pelatih baru Borussia Dortmund. Kontrak hingga akhir 2019. Informasi lebih lanjut akan diadakan konferensi pers sore ini,” tulis akun Twitter @BVB, Selasa (6/6/2017).

Musim ini, Bosz sukses membawa Ajax berada di posisi kedua klasemen akhir Liga Belanda. Sementara di level Eropa, ia mampu memberikan kesuksesan kepada Ajax dengan menjadi runner-up Liga Eropa 2016-2017.

Bosz akan mengambil alih kepelatihan Tuchel yang memiliki hubungan tegang dengan Kepala Eksekutif Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Sebelumnya, Tuchel berhasil membawa Dortmund ke posisi ketiga klasemen Liga Jerman 2016-2017.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy