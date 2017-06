Sejak Kecil, Pique Selalu Jadi Pelindung Lionel Messi

SETELAH diizinkan bermain di tim junior A Barcelona per Februari 2002, perkembangan olah bola Lionel Messi meningkat pesat. Hal itu karena Messi ditangani pelatih yang memiliki lisensi jauh lebih oke ketimbang di tim junior B, plus memiliki rekan berkualitas semodel Gerard Pique dan Cesc Fabregas.

Kemampuan luar biasa dalam mengolah bola itu pun membuat Messi menjadi sasaran empuk keganasan lawan-lawannya yang ingin mencederai Messi. Akan tetapi, Messi kecil yang terkenal pendiam itu memiliki seorang tameng atau pelindung. Pelindung yang dimaksud ialah Pique.

“Pemain-pemain lain di tim junior Barcelona selalu memerhatikan Messi dengan baik. Mereka sangat menjaganya karena Messi seperti adik kecil untuk mereka dan karena lawan selalu mencederainya, sehingga Pique selalu berada di dekatnya. Semua orang tahu betapa pentingnya Messi bagi tim, yang di setiap saat, Messi dapat membawa kemenangan di dalam setiap pertandingan,” kata Alex Garcia, pelatih Messi di tim junior A Barcelona, mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend.

Ya, Pique dan Messi membela tim yang sama (tim junior A Barcelona) dalam kurun 2002-2004. Akan tetapi pada musim panas 2004, Pique yang baru berusia 17 tahun diboyong ke Manchester United.

Namun karena tak memiliki karier yang bagus bersama Setan Merah, Pique memutuskan kembali ke Blaugrana –julukan Barcelona– pada musim panas 2008. Setelahnya adalah, Pique menjalani musim fantastis bersama Barcelona.

Pique tak hanya kukuh dalam menjaga pertahanan Barcelona. Seperti di masa kecil, Pique juga selalu menjadi orang pertama yang berteriak jika Messi mendapat terjangan keras dari lawan.

Momen terbaru tercipta ketika Messi mendapat tekel keras dari bek Real Madrid, Sergio Ramos, pada lanjutan Liga Spanyol pekan 33, Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Tak lama setelah Messi mendapat tekel, Pique langsung bergegas menghampiri Ramos dan ujung-ujungnya, wasit Alejandro Hernandez yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah untuk Ramos.

Melihat sederet cerita di atas, jelas Pique dan Messi memiliki hubungan spesial sejak kecil. Akan tetapi, masih banyak kisah kecil Messi yang bisa diceritakan.

Bersambung……..