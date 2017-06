Resmi, Kessie Gabung AC Milan

MILAN – AC Milan sukses mendapatkan salah satu pemain incarannya pada bursa transfer musim panas 2017. Pemain yang dimaksud tersebut adalah gelandang muda berkebangsaan Pantai Gading, yakni Frank Kessie.

Kessie resmi diboyong Milan dari Atalanta dengan status pinjaman selama dua tahun, dan wajib membeli ketika masa pinjaman itu berakhir dengan harga mencapai 28 juta euro atau sekira Rp419 miliar. Kebenaran kabar tersebut diutarakan langsung melalui akun twitter klub berjuluk Il Diavolo Rosso itu beberapa saat lalu.

#ACMilan signed @KessieFranck from @Atalanta_BC, on a two year loan with obligation to buy#weareacmilan pic.twitter.com/b9swANddxn