SPORT TWEETS: Ronaldo Unggah Video Singkat mengenai Keterampilannya Bermain Bola

CARDIFF – Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mengunggah sebuah video singkat yang menunjukkan kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar. Video singkat berdurasi 18 detik tersebut dibagikannya melalui akun media sosial Twitter-nya.

Kemampuan winger berkebangaan Portugal tersebut memang patut diacungi jempol. Terbukti empat piala Ballon d’Or berhasil diraihnya. Tak aneh jika Ronaldo disebut sebagai pemain terbaik dalam dunia sepakbola.

Melalui akun Twitter-nya, @Cristiano, pemain bernomor punggung tujuh tersebut menjelaskan macam-macam permainan yang paling sulit di dunia. Menurutnya yang termudah adalah bermain game ‘Tetris’, sementara bermain rubik memiliki tingkat kesulitan menengah, diikuti dengan bermain selancar air yang masuk ke kategori sulit. Sementara olahraga flying jetpack menjadi olahraga ekstrem menurut Ronaldo.

Yang paling unik, CR7 menuliskan bahwa skill sepakbola yang dimilikinya berada di atas tingkatan ekstrem di antara seluruh olahraga yang telah disebutkannya. Selain itu, Ronaldo juga tak lupa menuliskan sebuah pesan yang berbunyi, “Pilihlah tingkat keahlian Anda. Menguasainya dan melakukannya lagi.”

Pick your skill level. Master it. Do it again. 🔝⚽🔝 pic.twitter.com/6WvIolVqu7