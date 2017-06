Begini Cara Mustafi Sambut Ramadan 1438 Hijriah

LONDON – Masyarakat Muslim di seluruh dunia saat ini tengah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak hanya masyakarat umum, sejumlah pesepakbola Eropa juga ikut merayakan datangnya bulan penuh berkah tersebut.

Salah satunya adalah defender Arsenal, Shkodran Mustafi. Melalui laman sosial media Twitter, pemain 25 tahun itu berharap seluruh masyarakat muslim mendapat berkah dari ibadah puasa yang mereka jalani tahun ini.

“Berharap agar semua saudara-saudara saya mendapat keberkahan di Bulan Ramadan. Semoga Tuhan membalas semua kesabaran serta ketabahan Anda,” cuit Mustafi, melalui akun Twtitter @MustafiOfficial.

Wishing all my brothers and sisters a blessed Ramadan. May God reward you for your patience and steadfastness 🙏🏽 pic.twitter.com/lmBBbbqbjj