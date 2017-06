Pendiam di Tim Junior Barcelona, Fabregas Anggap Messi Bisu

LIONEL Messi akhirnya diizinkan bermain bersama Tim A junior Barcelona pada 2002 dan mengikuti beberapa kejuaraan lokal maupun internasional. Pada laga debutnya, ia tampil di babak kedua saat Barcelona mengalahkan Esplugues de Llobregat dengan skor 14-1.

Meski hanya tampil di babak kedua, La Pulga –julukan Messi– berhasil mencetak hattrick! Sebulan berselang, Messi meraih gelar pertamanya setelah Barcelona menang 6-0 atas El Prat.

Pada 27 April hingga 7 Mei 2017, Messi bersama rekan-rekannya seperti Cesc Fabregas dan Gerard Pique mengikuti turnamen Maestrelli Trophy di Pisa, Italia. Secara luar biasa, Barcelona mengalahkan Chievo Verona, Inter Milan dan Brescia.

Mereka sempat bermain imbang dengan Juventus, sebelum akhirnya menundukkan Parma di final. Berkat penampilan impresif di turnamen itu, Messi keluar sebagai pemain terbaik!

“Awalnya kami kira ia bisu. Namun, berkat playstation dan pertandingan di Italia, kami akhirnya mengetahui kalau dia bisa bicara,” kata Fabregas yang hengkang ke Arsenal pada 2003, dan saat ini membela Chelsea, mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend.

Ya, Messi memang dikenal sebagai sosok pendiam. Hal itu pun dikonfirmasi mantan pelatih tim junior Barcelona yang langsung menangani Messi, Victor Vazquez.

“Sampai saat itu, setelah pertandingan dia selalu pergi ke ruang ganti, duduk di pojok, ganti pakaian, dan pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di Italia-lah kepercayaan dirinya mulai tumbuh,” kata Vazquez.

Bersambung……