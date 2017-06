Bermasalah dengan Transfer, Messi Tak Bisa Merumput di Tim Junior Barcelona

LIONEL Messi kecil beserta keluarga tiba di Barcelona pada Januari 2001. Beberapa hari berselang, sudah terpampang foto Messi sedang tersenyum dengan menggunakan baju Barcelona. Akan tetapi setelahnya, Messi kecil jarang tersenyum.

Hal itu karena, seperti mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend, Federacion Catalana mengatakan, pemain asing seperti Messi tidak diizinkan tampil di liga nasional junior yang dihuni pemain-pemain lokal Spanyol.

Saat itu, liga junior sudah mulai bergulir pada Maret 2001, namun Messi belum juga dizinkan tampil. Sejatinya, pemain asing seperti Messi bisa merumput di liga junior, asalkan klub Messi sebelumnya yakni Newell’s Old Boys bersedia membuat perjanjian transfer.

Namun, Newell’s enggan melakukan hal itu sehingga Barcelona tidak dapat mendaftarkan Messi ke RFEF (PSSI-nya Spanyol). Akibatnya, Messi gagal tampil di liga junior bersama tim A dan hanya merumput bareng tim B di partai-partai persahabatan.

Ironisnya, ketika bermain di tim B dalam laga persahabatan pada 21 April 2001, Messi mengalami cedera pertamanya. Saat itu mendapat tekel dari pemain lawan dan membuat kaki kirinya retak. Karena cedera itu, kaki Messi diperban dan digips dan tak bisa merumput hingga 6 Juni 2001.