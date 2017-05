Selain Arsenal, Juventus pun Ucapkan Selamat Ramadan bagi Para Penggemarnya

TURIN – Sambut bulan Ramadan 1438 Hijriah, tim raksasa Italia ikut menyapa para penggemarnya yang merayakan bulan penuh berkah itu. Ya, Juventus, tim kebanggaan Turin, mengucapkan selamat Ramadan melalui akun Twitter resmi mereka.

Dalam cuitan di akun @juventusfcen, Bianconeri –begitu Juventus disebut– mengunggah foto Miralem Pjanic dan Medhi Benatia yang tengah tersenyum lebar. Kehadiran dua pemain Muslim di Juventus itu pun membuat para penggemarnya bangga.

“Selamat Ramadan kepada seluruh penggemar Juventus!” kicau akun Twitter @juventusfcen, seperti dikutip Kamis (1/6/2017).

Melihat ucapan tersebut, para penggemar membanjiri tweet itu dengan balasan penuh dukungan. Tercatat, lebih dari 11.000 like diberikan oleh penggemar Juventus di seluruh dunia. Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Arsenal juga mengucapkan selamat Ramadan di akun Twitter mereka.

Dalam akun @Arsenal, The Gunners –begitu Arsenal disebut– mengucapkan selamat meyambut Ramadan dengan menyertakan video sapaan dari Mesut Ozil. Bersama Arsenal, Ozil sendiri baru saja merayakan kemenangan usai mengalahkan Chelsea dalam gelaran Piala FA 2016-2017.

Sambut Ramadan dengan menyapa para penggemar Muslim di Twitter, Arsenal pun dibuat bahagia dengan kemenangan pertama dalam menjalani bulan penuh berkah ini. Jelang melakoni final Liga Champions, semoga saja Juventus ikut mendapat berkah di bulan suci Ramadan. So, selamat berpuasa Okezoners!

Ramadan Mubarak from everyone at Arsenal 🔴 pic.twitter.com/TDG5yoL8zC