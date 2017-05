Tetap Jadi Bintang di Usia Senja, Ramos Sebut Buffon sebagai Legenda

MADRID – Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, mengakui kehebatan yang selama ini telah ditunjukkan oleh kapten Juventus, Gianluigi Buffon, dalam mengawal gawangnya. Ramos bahkan tidak segan menyebut penjaga gawang berusia 39 tahun itu sebagai seorang legenda.

Ramos menilai bahwa nama Buffon akan selalu dikenang sebagai salah satu penjaga gawang paling hebat yang ada dalam sejarah. Kecemerlangan Buffon yang masih terjaga di usianya yang tak lagi muda merupakan bukti sahih bahwa Super Gigi –julukan Buffon- merupakan pemain yang luar biasa.

“Buffon merupakan seorang legenda dan dia akan diingat sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepakbola,” puji Ramos, menukil dari Four Four Two, Rabu (31/5/2017).

Tidak hanya itu, Ramos juga menjadikan Buffon sebagai contoh bahwa usia bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk dapat terus berkarier. Ia pun merasa salut dengan kemampuan Buffon yang masih tetap prima di bawah mistar gawang.

“Dia merupakan sebuah contoh bagi siapa pun yang ingin hidup dan memiliki pengalaman pada olahraga ini dan dia telah menunjukkan bahwa usia bukanlah hambatan,” tandas Ramos.