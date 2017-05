Sempat di PHP-in Barcelona, Messi Hampir Gabung Real Madrid

LIONEL Messi dan sang ayah (Jorge) pulang ke Argentina dengan perasaan lega. Hal itu karena Direktur Teknis Barcelona, Carles Rexach, mengatakan akan kembali mengundang Messi ke Barcelona. Pada momen itu nantinya, detail kontrak dan segalanya akan dibahas.

Akan tetapi setelahnya tidak berjalan mulus. Seperti mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend, Charly –sapaan akrab Carles– terganjal beberapa peraturan yang membuatnya tak bisa merekrut Messi.

Beberapa peraturan yang dilanggar adalah, Messi merupakan orang asing dan peraturan tidak mengizinkan anak berkewarganegaraan asing bermain di liga nasional. Selain itu, Messi sangat kecil dan sangat disayangkan jika nantinya ia berakhir dengan tidak membela Barcelona.

Selain itu, beban lain yang harus dihadapi ialah, pihak Barcelona harus mencari pekerjaan untuk Jorge (ayah Messi) dan memberikan pengobatan kepada Messi yang mengalami masalah pertumbuhan hormon.

Di saat yang bersamaan, Charly juga mendapat bisikan dari rekan-rekannya yang mengatakan, Messi terlalu ringkih dan memiliki skill biasa-biasa saja. Mendengar perkataan itu, Charly kesal dan mengatakan kepada rekannya untuk membawa pesepakbola junior yang memiliki skill lebih baik dari Messi.

Setelah Oktober dan November 2000 tanpa kepastian, Charly mengadakan pertemuan di salah satu restoran di Barcelona dengan Horacio Gaggioli (perwakilan keluarga Messi) dan Juan Manuel Minguella (salah satu pemilik saham di Barcelona).

Pada pertemuan tersebut, Gaggioli yang kesal memberi ultimatum kepada Charly. Ia mengatakan jika tak segera ada kesepakatan, dirinya akan menawarkan Messi ke Real Madrid.

“Mereka tidak memercayai saya, mereka tidak memercayai Barcelona. Mereka menginginkan sebuah kontrak tertulis atau negosiasi akan berakhir. Saya sangat yakin tidak boleh melepaskan bocah ini. Jadi saya menulis sesuatu di atas serbet kertas dan menyatakan klub bersedia merekrut Lionel Messi jika terjadi kesepakatan. Saya tandatagani dan saya berikan kepadanya,” kata Charly.

(Kontrak yang dilakukan antara Charly dan Gaggioli di serbet kertas. (Foto: Bleacher Report)