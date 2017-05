Jalani Tes, Hanya Butuh 7-8 Menit bagi Charly untuk Rekrut Lionel Messi ke Barcelona

LIONEL Messi bersama sang ayah (Jorge) dan Fabian Soldini tiba di Barcelona pada Minggu 17 September 2000. Ketiganya sudah ditunggu Horacio Gaggioli di Bandra El Prat.

Seperti mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend, ketiganya langsung dibawa Gaggioli ke Plaza Hotel di Plaza de Espana. Sehari berselang atau pada Senin 18 September 2000, Messi dijadwalkan menunjukkan skill olah bolanya di Stadion Miniestadi (stadion untuk tim junior Barcelona).

Meski hanya merupakan stadion tim junior, fasilitas yang ada sangat luar biasa. Hal itu pun membuat Messi takjub dan meminta tolong untuk di foto pada salah satu sudut stadion. Tak lama berselang, Messi menuju ke ruang ganti untuk ganti pakaian.

Sesaat kemudian, Messi sudah terlihat di lapangan untuk bergabung dengan pemain-pemain junior lainnya. Meski baru pertama kali tiba di Eropa, secara luar biasa Messi selalu mencetak minimal lima gol dalam setiap game yang dilakoni!

Melihat permainan impresif Messi, semua pelatih tim junior Barcelona setuju untuk merekrut pemain yang saat itu masih berusia 13 tahun. Namun, keputusan akhir ada di tangan Direktur Teknis Barcelona, Carles Rexach.

Ketika Messi tiba dan menjalani beberapa hari awal di Barcelona, Charly –sapaan akrab Carles– sedang berada di Sydney, Australia, untuk menyaksikan pergeralan Olimpiade 2000. Akibat itulah, Messi pun harus menetap lama di Barcelona.