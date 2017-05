Begini Kronologis hingga Lionel Messi Kecil Berangkat ke Barcelona

DI usia 13 tahun, nama Lionel Messi sudah terkenal di Argentina, terutama di Kota Rosario, tempat di mana ia tinggal. Meroketnya nama Messi juga karena pemberitaan media-media lokal Argentina yang kepincut dengan aksi La Pulga saat tampil di turnamen junior bersama Newell’s Old Boys.

Pada pertengahan 2000, seperti mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend, dua orang agen sepakbola yakni Martin Montero dan Fabian Soldini datang menghampiri ayah Messi, Jorge. Montero dan Soldini kepincut dengan aksi Messi dan memiliki rencana mengorbitkan pemain berkaki kidal itu.

Saat itu keduanya mengaku memiliki beberapa kenalan yang mengizinkan Messi bermain di Barcelona, Real Madrid, Inter Milan atau AC Milan. Akan tetapi, kenalan kedua orang itu lebih kuat ke Barcelona.

Hal itu karena Montero dan Soldini memiliki rekan yang memiliki bisnis real estate di Barcelona, Horacio Gaggioli. Gaggioli sendiri mempunyai rekan bisnis bernama Josep Maria Minguella.Minguella merupakan salah satu pemilik saham di Barcelona dan kenal dekat dengan Direktur Teknis Barcelona saat itu, Carles Rexach.

“Saya menonton sebuah video anak laki-laki; Horacio, Martin dan Fabian mencoba meyakinkan saya untuk melihat videonya. Jadi saya memanggil Charly –sapaan akrab Carles Rexach,” kata Minguella.

Setelah melihat video permainan Messi, Minguella langsung menghampiri Charly. Charly yang sewaktu aktif sebagai pemain beroperasi sebagai winger tak puas hanya melihat permainan Messi lewat video.