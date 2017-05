Dihajar Bali United, Rekor Tak Terkalahkan Persib Hancur

BANDUNG – Bali United sukses mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (31/5/2017) malam. Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak Marcos Flores pada babak pertama.



Gol dari sang mantan itu pun otomatis membuat rekor tidak terkalahkan Persib hancur. Ambisi Persib menempel ketat pemuncak klasemen sementara Liga 1 pun untuk sementara pupus.



Jalannya Pertandingan:



Usai turun minum, kedua tim tidak melakukan pergantian pemain. Sementara permainan berada dibawah kendali Bali United yang belum puas dengan kemenangan 1-0. Sebaliknya, Persib masih tampak sulit mengembangkan permainan hingga menit 50.



Menit 51, kartu kuning kembali dikeluarkan wasit untuk pemain Bali United. Kali ini yang 'beruntung' adalah Ricky Fajrin setelah mengganjal pemain Persib.



Kartu kuning kembali keluar pada menit 57. Giliran Gian Zola yang mendapatkan hadiah tersebut.



Menit 58, Marcos Flores yang merupakan pencetak gol ditarik keluar. Posisinya digantikan Van Der Velden yang merupakan marquee player milik Bali United. Di kubu Persib, Sergio van Dijk ditarik digantikan Tantan.



Baru satu menit masuk ke lapangan, Van der Velden langsung memberi ancaman. Menerima umpan dari Irfan Bachdim, Velden melepas sepakan di kotak penalti. Tapi bola membentur Vladimir Vujovic sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut.



Tenaga segar kembali dimasukkan Persib pada menit 62. Gian Zola ditarik digantikan Raphael Maitimo untuk memperkuat sektor tengah 'Maung Bandung'.



Dua menit setelah masuk ke lapangan, Raphael Maitimo memberi andil segar. Ia menyundul bola di kotak penalti memanfaatkan umpan silang dari Tantan. Sial, bola hasil tandukannya melintas di atas gawang Bali United.



Menit 71, kartu kuning lagi-lagi melayang. Kali ini, Raphael Maitimo yang mendapatkannya setelah kakinya diangkat terlalu tinggi saat menyambut bola di kotak penalti.



Sektor tengah Persib berusaha diperkuat pelatih Djadjang Nurdjaman. Hariono ditarik pada menit 72 dan digantikan Kim Kurniawan yang cukup lama jadi penghuni bangku cadangan.



Menit 83, Bali United memiliki peluang melalui Ricky Fajrin. Tapi bola hasil crossingnya berhasil dipotong kiper M Natshir.



Persib belum menyerah. Menit 83, Tantan melepas tandukan di kotak penalti. Dewi Fortuna belum berpihak. Bola dengan mudah ditangkap kiper I Made Wardana.



Hingga akhir laga, pertarungan kedua tim semakin sengit. Kedua tim sama-sama memeragakan permainan menyerang. Tapi hingga akhir laga, skor 1-0 untuk keunggulan Bali United tetap bertahan.



Susunan Pemain



Bali United: I Made Wardana (GK), Agus Nova, Ahn Byung Keon, Fadil Sausu (C) (77' Taufiq), I Made Andhika (89' Mahdi Albaar), Ricky Fajrin, I Gede Sukadana, Irfan Bachdim (80' Miftahul Hamdi), Marcos Flores (58' Van der Velden), Sylvano Comvalius, Yabes Roni



Pelatih: Widodo C Putro



Persib: M Natshir (GK), Achmad Jufriyanto, Vladimir Vujovic, Henhen Herdiana, Supardi Nasir, Hariono (72' Kim Kurniawan), Dedi Kusnandar, Atep (C), Febri Hariyadi (84' Fulgensius Billy), Gian Zola (62' Raphael Maitimo), Sergio van Dijk (58' Tantan)



Pelatih: Djadjang Nurdjaman